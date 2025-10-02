Психолог Лосевская назвала плату детям за поведение рискованной стратегией

«Платить за хорошее поведение и оценки — это рискованная стратегия, и она чаще всего оборачивается против родителей. Это подмена мотивации. Ребёнок начинает учиться не ради знаний, а ради денег. Это торговые отношения. Ребёнок привыкает, что базово правильные действия становятся предметом торга, что может привести к манипуляции. Например, он начинает говорить, что не будет прибираться, если ему не заплатят. Хорошее поведение и учёба — это зона ответственности ребёнка», — отметила специалист.