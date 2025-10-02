Психолог Лосевская назвала плату детям за поведение рискованной стратегией

Не стоит платить детям за хорошее поведение и оценки, поскольку это может негативным образом повлиять на внутреннюю мотивацию ребенка, сообщила в беседе с aif.ru психолог Юлия Лосевская.
«Платить за хорошее поведение и оценки — это рискованная стратегия, и она чаще всего оборачивается против родителей. Это подмена мотивации. Ребёнок начинает учиться не ради знаний, а ради денег. Это торговые отношения. Ребёнок привыкает, что базово правильные действия становятся предметом торга, что может привести к манипуляции. Например, он начинает говорить, что не будет прибираться, если ему не заплатят. Хорошее поведение и учёба — это зона ответственности ребёнка», — отметила специалист.
По словам Лосевской, детям все же можно платить, например, за помощь с уборкой, но следует отделить его обязательные дела от дополнительных. Платить можно именно за последние.
«Кроме того, ребенка важно хвалить за усилия, а не за результат. Нужно гордиться ребенком, говорить ему о том, как ценно, что он учится. И поощрять важно не деньгами. Лучшая награда — это, конечно же, внимание родителя, это совместное времяпрепровождение», — добавила она.
Ранее эксперт Муллер ответила, вредят ли «бежевые мамы» детям.