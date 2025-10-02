Четыре казахстанки проходят уникальный космический эксперимент

По данным Министерства ИИ и цифрового развития страны, это первый в Казахстане эксперимент по длительной изоляции экипажа в условиях, максимально приближенных к космическому полету. Эксперимент реализуется совместными усилиями Аэрокосмического комитета ведомства, компании Eurasian Space Ventures и ведущих национальных научных и образовательных организаций.