Четыре казахстанки проходят уникальный космический эксперимент

По данным Министерства ИИ и цифрового развития страны, это первый в Казахстане эксперимент по длительной изоляции экипажа в условиях, максимально приближенных к космическому полету. Эксперимент реализуется совместными усилиями Аэрокосмического комитета ведомства, компании Eurasian Space Ventures и ведущих национальных научных и образовательных организаций.
Особенностью проекта стало участие женского экипажа, состоящего из четырех сотрудниц подведомственных организаций Аэрокосмического комитета:
Юлия Бакирова — командир экипажа, старший научный сотрудник лаборатории реактивного движения АО «Национальный центр космических исследований и технологий»;Асем Куандык — научный сотрудник лаборатории теплоизоляционных материалов АО «Национальный центр космических исследований и технологий»;Дарья Комарова — ведущий инженер отдела обеспечения полета и контроля технического состояния космических аппаратов АО «Республиканский центр космической связи»;Линара Жадигерова — инженер лаборатории космо- и геофизических исследований ТОО «Институт ионосферы».
На протяжении 10 суток исследовательницы будут находиться в специально созданном наземном модуле-имитаторе космического корабля, разработанном компанией Eurasian Ventures Group по инициативе космонавта — Героя Казахстана Айдына Аймбетова.
Всего в закрытом отборе участвовали 15 женщин, которые работают в разных аэрокосмических организациях. Оценивались их состояние здоровья, спортивная подготовка.
Со слов самих исследовательниц, они мечтают после этого попасть в резерв космонавтов. Но их научный эксперимент уже точно послужит стартом для будущих космических миссий.
Эксперимент продлится до 10 октября.