Четыре казахстанки проходят уникальный космический эксперимент

1 октября в Астане в Национальном космическом центре стартовал уникальный исследовательский проект «SANA-1» с участием четырех женщин, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба Министерства ИИ и цифрового развития Казахстана

По данным Министерства ИИ и цифрового развития страны, это первый в Казахстане эксперимент по длительной изоляции экипажа в условиях, максимально приближенных к космическому полету. Эксперимент реализуется совместными усилиями Аэрокосмического комитета ведомства, компании Eurasian Space Ventures и ведущих национальных научных и образовательных организаций.

Особенностью проекта стало участие женского экипажа, состоящего из четырех сотрудниц подведомственных организаций Аэрокосмического комитета:

Юлия Бакирова — командир экипажа, старший научный сотрудник лаборатории реактивного движения АО «Национальный центр космических исследований и технологий»;Асем Куандык — научный сотрудник лаборатории теплоизоляционных материалов АО «Национальный центр космических исследований и технологий»;Дарья Комарова — ведущий инженер отдела обеспечения полета и контроля технического состояния космических аппаратов АО «Республиканский центр космической связи»;Линара Жадигерова — инженер лаборатории космо- и геофизических исследований ТОО «Институт ионосферы».

На протяжении 10 суток исследовательницы будут находиться в специально созданном наземном модуле-имитаторе космического корабля, разработанном компанией Eurasian Ventures Group по инициативе космонавта — Героя Казахстана Айдына Аймбетова.

говорится в сообщении

Всего в закрытом отборе участвовали 15 женщин, которые работают в разных аэрокосмических организациях. Оценивались их состояние здоровья, спортивная подготовка.

Со слов самих исследовательниц, они мечтают после этого попасть в резерв космонавтов. Но их научный эксперимент уже точно послужит стартом для будущих космических миссий.

Эксперимент продлится до 10 октября.