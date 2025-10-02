Врач рассказала, как сохранить молодость с помощью овощей

Для того чтобы замедлить старение и поддерживать молодость, нужно не только правильно ухаживать за кожей, но и тщательно подходить к выбору продуктов питания. Руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова рассказала KP.RU, какие овощи лучше всего включить в рацион.
— В сутки взрослый человек должен потреблять не менее 30 граммов растительной клетчатки, но питание должно быть сбалансированным, в идеале скорректированным под контролем врача-диетолога. Ведь для некоторых видов продуктов есть свои противопоказания или что-то нельзя есть при хронических заболеваниях, — объясняет Екатерина Иванникова.
По ее словам, должны стать неотъемлемой частью рациона для тех, кто хочет сохранить здоровье и красоту. Морковь, богатая бета-каротином, помогает замедлить старение кожи и улучшить зрение, а кале (кудрявая капуста) насыщена антиоксидантами, которые поддерживают работу сердца и обладают противовоспалительными свойствами.
— Если у вас есть проблемы с пищеварением, например, метеоризм, начинайте есть капусту по чуть-чуть, внимательно отслеживая состояние здоровья. Людям с гиперурикемией и подагрой шпинат в большом количестве не рекомендуется, — предупредила медик.
Брокколи, в свою очередь, богаты клетчаткой и витаминами, что помогает нормализовать давление, улучшить когнитивные функции и защищает от воспалений. Но, как предупреждает Иванникова, важно помнить об умеренности.