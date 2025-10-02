Врач рассказала, как сохранить молодость с помощью овощей

Для того чтобы замедлить старение и поддерживать молодость, нужно не только правильно ухаживать за кожей, но и тщательно подходить к выбору продуктов питания. Руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова рассказала KP.RU, какие овощи лучше всего включить в рацион.