Стоимость проезда в микрорайон Березовый подорожал до 65 рублей

Стоимость проезда в микрорайон Березовый на маршрутах № 454 и № 455 подорожала с 1 октября 2025 года. Перевозчик уведомил об этом министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Также пассажиры публикуют в социальных сетях фотографии объявления из салонов автобусов.