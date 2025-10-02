Ричмонд
Стоимость проезда в микрорайон Березовый подорожал до 65 рублей

При наличном расчете проезд в одну сторону обойдется в 55 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стоимость проезда в микрорайон Березовый на маршрутах № 454 и № 455 подорожала с 1 октября 2025 года. Перевозчик уведомил об этом министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Также пассажиры публикуют в социальных сетях фотографии объявления из салонов автобусов.

— Теперь проезд в одну сторону обойдется жителям в 65 рублей, если платить банковской картой. При наличном расчете — 55 рублей, — уточняется в объявлении.

Тариф по городу составляет 40 рублей до 20:00, а после — 45 рублей. Несмотря на изменения цен, условия проезда для льготников остаются прежними.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 1 ноября в Тайшете увеличат стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей.