Стоимость проезда в микрорайон Березовый подорожал до 65 рублей

Стоимость проезда в микрорайон Березовый на маршрутах № 454 и № 455 подорожала с 1 октября 2025 года. Перевозчик уведомил об этом министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Также пассажиры публикуют в социальных сетях фотографии объявления из салонов автобусов.
— Теперь проезд в одну сторону обойдется жителям в 65 рублей, если платить банковской картой. При наличном расчете — 55 рублей, — уточняется в объявлении.
Тариф по городу составляет 40 рублей до 20:00, а после — 45 рублей. Несмотря на изменения цен, условия проезда для льготников остаются прежними.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 1 ноября в Тайшете увеличат стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей.