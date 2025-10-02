Veolia начала раскопки в Сергелийском районе: улица Кумарик перекрыта на две недели

Vaib.uz (Узбекистан. 2 октября). В Сергелийском районе столицы стартовали работы по замене тепловых сетей на улице Кумарик. Это часть подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону 2025−2026 годов — на данном участке предстоит обновить около 1000 метров теплотрассы. Замена старых тепловых сетей проводится для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в зимний период и предотвращения аварий на изношенных коммуникациях.