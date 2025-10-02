Veolia начала раскопки в Сергелийском районе: улица Кумарик перекрыта на две недели

В связи с этим с сегодняшнего дня проезжая часть улицы Кумарик будет закрыта для движения автотранспорта — ограничение будет действовать до 15 октября включительно.
Несмотря на перекрытие, проезд и доступ к месту работ будут обеспечены для сотрудников грузовых подразделений, Службы авиационной безопасности, работников аэропорта, аварийно-спасательных служб, а также для жителей домов, расположенных рядом с местом раскопок.
Остальным водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда, чтобы избежать лишних заторов и задержек.