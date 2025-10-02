К границам РФ не подойдут: военные раскрыли, где стоят подлодки Трампа

«Нужно понимать, что Трамп не только президент США, но и бизнесмен. Говоря о превосходстве подлодок США, он блефует. Он много чего говорит — и о суперракетах США, и о золотом куполе. Но факт остается фактом: мы их опережаем. У нас подводные лодки “Борей” четвертого поколения, а у них подлодки “Огайо” третьего поколения. И они только собираются головную лодку через несколько лет ввести в строй», — резюмировал он.