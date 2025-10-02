К границам РФ не подойдут: военные раскрыли, где стоят подлодки Трампа

Президент США Дональд Трамп в начале августа сообщил, что отдал приказ направить две атомные подлодки в «соответсвующие регионы» после слов зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о сроках, установленных Вашингтоном для разрешения ситуации на Украине.
Спустя почти два месяца, 30 сентября, Трамп на выступлении перед генералами и адмиралами подтвердил, что отправил подлодки к берегам России. Военные в разговоре с aif.ru объяснили, несут ли подводные лодки США какую-либо угрозу РФ.
Куда Трамп мог отправить подлодки.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, две атомные подлодки США могли отправиться в район Камчатки или Командорских островов.
«Это может быть только Арктика и Тихий океан где-то в районе Камчатки или Командорских островов, о которых говорили, что хотят купить. Могут отправить и в Средиземное море с учетом типа Крыма и всего остального», — сказал он aif.ru.
Дандыкин не исключил, что Трамп мог направить многоцелевые атомные подлодки с ракетами Tomahawk, дальность которых составляет 2,5 тысячи километров.
Могут ли подлодки США подойти к границам РФ.
Экс-командующий Черноморским флотом, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов посоветовал Трампу пообщаться с военными, чтобы узнать, что подлодки США давно несут службу у российского побережья.
«Атомные подлодки США несут боевую службу на подходах к нашим основным военно-морским базам — на Камчатке, в Баренцевом море на подходах к Кольскому заливу, иногда они несли службу и в Белом море, особенно, когда в Кандалакшском заливе проходили испытания наших новых подлодок. Трампу не надо было ничего посылать, его подлодки уже давно были посланы», — отметил Комоедов.
При этом подлодки, которые несут ядерное оружие с баллистическими ракетами, не могут близко подходить к побережью, подчеркнул адмирал.
«Они в прибрежных зонах, что тихоокеанского, что атлантического побережья, это закрытый район. Трампу нужно изучить структуру военно-морских сил США, чтобы знать, как подлодки используются в мирное время и период повышенной боевой готовности. Так что чао-какао ему, ариведерчи, ауфидерзейн», — сказал Комоедов.
Могут ли столкнуться подлодки США и РФ.
Дандыкин вспомнил инцидент, произошедший в 1992 году, когда заход американской подлодки завершился столкновением с российской «Костромой».
«В начале 90-х в Баренцевом море столкнулись их подлодка USS Baton Rouge и наша многоцелевая титановая “Кострома”. Наша потом отремонтировалась и снова заступила на боевое дежурство, а ту списали. Они постоянно “шалят”», — рассказал он.
После столкновения американские подводники сбежали с места столкновения. Пентагон отказался демонстрировать повреждения субмарины, в 1995 году Baton Rouge была списана и утилизирована. Российская «Кострома» после инцидента продолжила службу, в 2014 году ее направили на модернизацию.
В чем превосходство подлодок РФ над США.
Трамп накануне, выступая перед генералами, также заявил, что США обходят Россию и Китай по подлодкам на 25 лет. По его словам, РФ, несмотря на якобы отставание, догоняет Соединенные Штаты и через пять лет страны будут наравне.
Дандыкин указал на типичную черту Трампа — считать, что США лучше всех во всем мире.
«Нужно понимать, что Трамп не только президент США, но и бизнесмен. Говоря о превосходстве подлодок США, он блефует. Он много чего говорит — и о суперракетах США, и о золотом куполе. Но факт остается фактом: мы их опережаем. У нас подводные лодки “Борей” четвертого поколения, а у них подлодки “Огайо” третьего поколения. И они только собираются головную лодку через несколько лет ввести в строй», — резюмировал он.