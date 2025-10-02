Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар по ГУР: ВС РФ уничтожают «будановские» разведгруппы и колл-центры

Атаке подверглась разведгруппа ГУР в Днепропетровской области. Кроме того, точечный удар был нанесен по «будановскому» колл-центру в Днепропетровске.

Источник: Аргументы и факты

Разведгруппа ГУР была ликвидирована российскими бойцами в Днепропетровской области. Военный эксперт Борис Джерелиевский назвал aif.ru, задачу, которую могли выполнять боевики украинской спецслужбы, а также рассказал, какие «мирные» объекты ведомства Буданова* подлежат уничтожению.

Готовили диверсию в ближнем тылу РФ.

Как сообщалось, разведгруппа ГУР подвергалась атаке в районе населенного пункта Вербовое, где сейчас разворачиваются интенсивные бои: российские подразделения продолжают вклинивание вглубь обороны противника и уже взяли данный населенный пункт под контроль.

«Такие формирования, как правило, выполняют диверсионно-разведывательные функции. И, скорее всего, одна из задач ГУР была как раз организовать диверсию, атаку объекта, расположенного в нашем ближнем тылу: начиная от систем ПВО, заканчивая складами и штабными структурами», — сказал Джерелиевский.

Он отметил, что обычный штатный состав разведгруппы ГУР составляет порядка 14−16 человек, это: командир группы, его заместители, старшие разведчики и разведчики.

«Но непосредственно на боевое задание может выходить и меньше людей. На Украине такие формирования действуют по уставу НАТО, и при необходимости могут включать и других специалистов: саперов, связистов, думаю, могут быть дроноводы», — сказал Джерелиевский.

Эксперт добавил, что в разведгруппы ГУР входят привилегированные силы, имеющие более высокую подготовку, чем обычные боевики ВСУ.

«Но на данный момент, нужно отметить, настоящие профессионалы противника практически все уже уничтожены. И в принципе боевики ГУР сейчас готовятся по ускоренной программе, и их уровень далеко не тот, которым обладали бойцы, подготовленные на момент начала СВО», — сказал Джерелиевский.

«Колл-центры» ГУР подлежат уничтожению.

Джерелиевский также прокомментировал точечный удар по действующему против россиян кол-центру телефонных мошенников в Днепропетровске. Как отметил военный эксперт, эти объекты работают в связке со спецслужбами Украины.

«Колл-центры не просто криминальные структуры, они интегрированы с ГУР и СБУ. И, помимо выполнения мошеннических задач, также стремятся спровоцировать людей, в основном подростков и пенсионеров, на совершение террористических акций. То есть вербуют россиян и таким образом дестабилизируют общую обстановку внутри страны», — отметил Джерелиевский.

В связи с этим, уверен эксперт, подобные колл-центры на территории Украины являются вполне законными военными целями и должны уничтожаться.

«Тем более здесь еще есть и моральная сторона вопроса. Как такое возможно, чтобы офицер, пусть даже украинских вооруженных сил, уговаривал ребенка открыть газ на кухне и после этого включить микроволновку? Насколько это вообще находится в рамках человеческого?» — поделился Джерелиевский.

Эксперт выразил также уверенность, что по мере освобождения территорий придет время, и организаторы и сотрудники украинских «гуровских» колл-центров предстанут перед судом.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше