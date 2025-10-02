Удар по ГУР: ВС РФ уничтожают «будановские» разведгруппы и колл-центры

«Но на данный момент, нужно отметить, настоящие профессионалы противника практически все уже уничтожены. И в принципе боевики ГУР сейчас готовятся по ускоренной программе, и их уровень далеко не тот, которым обладали бойцы, подготовленные на момент начала СВО», — сказал Джерелиевский.