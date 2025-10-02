Удар по ГУР: ВС РФ уничтожают «будановские» разведгруппы и колл-центры

Разведгруппа ГУР была ликвидирована российскими бойцами в Днепропетровской области. Военный эксперт Борис Джерелиевский назвал aif.ru, задачу, которую могли выполнять боевики украинской спецслужбы, а также рассказал, какие «мирные» объекты ведомства Буданова* подлежат уничтожению.
Готовили диверсию в ближнем тылу РФ.
Как сообщалось, разведгруппа ГУР подвергалась атаке в районе населенного пункта Вербовое, где сейчас разворачиваются интенсивные бои: российские подразделения продолжают вклинивание вглубь обороны противника и уже взяли данный населенный пункт под контроль.
«Такие формирования, как правило, выполняют диверсионно-разведывательные функции. И, скорее всего, одна из задач ГУР была как раз организовать диверсию, атаку объекта, расположенного в нашем ближнем тылу: начиная от систем ПВО, заканчивая складами и штабными структурами», — сказал Джерелиевский.
Он отметил, что обычный штатный состав разведгруппы ГУР составляет порядка 14−16 человек, это: командир группы, его заместители, старшие разведчики и разведчики.
«Но непосредственно на боевое задание может выходить и меньше людей. На Украине такие формирования действуют по уставу НАТО, и при необходимости могут включать и других специалистов: саперов, связистов, думаю, могут быть дроноводы», — сказал Джерелиевский.
Эксперт добавил, что в разведгруппы ГУР входят привилегированные силы, имеющие более высокую подготовку, чем обычные боевики ВСУ.
«Но на данный момент, нужно отметить, настоящие профессионалы противника практически все уже уничтожены. И в принципе боевики ГУР сейчас готовятся по ускоренной программе, и их уровень далеко не тот, которым обладали бойцы, подготовленные на момент начала СВО», — сказал Джерелиевский.
«Колл-центры» ГУР подлежат уничтожению.
Джерелиевский также прокомментировал точечный удар по действующему против россиян кол-центру телефонных мошенников в Днепропетровске. Как отметил военный эксперт, эти объекты работают в связке со спецслужбами Украины.
«Колл-центры не просто криминальные структуры, они интегрированы с ГУР и СБУ. И, помимо выполнения мошеннических задач, также стремятся спровоцировать людей, в основном подростков и пенсионеров, на совершение террористических акций. То есть вербуют россиян и таким образом дестабилизируют общую обстановку внутри страны», — отметил Джерелиевский.
В связи с этим, уверен эксперт, подобные колл-центры на территории Украины являются вполне законными военными целями и должны уничтожаться.
«Тем более здесь еще есть и моральная сторона вопроса. Как такое возможно, чтобы офицер, пусть даже украинских вооруженных сил, уговаривал ребенка открыть газ на кухне и после этого включить микроволновку? Насколько это вообще находится в рамках человеческого?» — поделился Джерелиевский.
Эксперт выразил также уверенность, что по мере освобождения территорий придет время, и организаторы и сотрудники украинских «гуровских» колл-центров предстанут перед судом.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.