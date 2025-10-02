В Екатеринбурге планируют построить новую автобусную магистраль

В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам обсудить проект — создание специальной автобусной магистрали, которая пройдет в районе Елизавет. Ее главная задача — соединить улицу Колхозников со станцией «Керамик».
Сегодня по этому маршруту проехать можно, но дорога не подходит для общественного транспорта. Она слишком узкая и нуждается в ремонте. Новая магистраль решит эту проблему: вместо старой дороги появится современная и удобная трасса, предназначенная именно для автобусов.
Проект включает в себя не только саму автобусную дорогу. Для комфорта жителей здесь также создадут полноценную инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов. Планируется проложить вело- и пешеходные дорожки, установить велопарковки и привести в порядок тротуары.
Точные сроки реализации проекта пока не названы. Они будут определены позднее, после того как завершатся общественные обсуждения и будут учтены все предложения и замечания от жителей города.