В Екатеринбурге планируют построить новую автобусную магистраль

Сегодня по этому маршруту проехать можно, но дорога не подходит для общественного транспорта. Она слишком узкая и нуждается в ремонте. Новая магистраль решит эту проблему: вместо старой дороги появится современная и удобная трасса, предназначенная именно для автобусов.