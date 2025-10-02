Генерал Липовой: уничтоженные фуры с дронами ВСУ могли ехать из Польши

Уничтоженные российскими военными фуры ВСУ с дронами, вероятнее всего, ехали с территории Польши, сообщил в беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Напомним, Минобороны РФ ранее сообщило, что российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» уничтожили перевозившие беспилотники фуры ВСУ в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области.
«Вероятнее всего, дроны западного производства, это поставка из Польши. Или через Польшу на Украину шла поставка. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что наш подход изменился, и каждая поставка Украине расценивается как военная цель. Здесь хорошо сработали наши разведчики, ракетчики и другие причастные лица», — отметил генерал.
Липовой добавил, что каждый уничтоженный украинский дрон является спасенной жизнью российского солдата.
