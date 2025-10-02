Ричмонд
В Приморье арестовали второго убийцу амурского тигра

Второму убийце амурского тигра в Приморье избрали меру пресечения.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Второму убийце амурского тигра в Приморье избрана мера пресечения сроком на один месяц 23 суток, сообщает региональная прокуратура.

На прошлой неделе прокуратура Приморья сообщала, что на автодороге «Раздольное — Хасан» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены части туши тигра. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». В правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что задержанный — житель Хасанского округа — заявил, что нашел части тела животного.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что части принадлежат молодой особи, которая, предварительно, была убита в августе-сентябре. В среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержаны подозреваемые в убийстве хищника, у которых была обнаружена марихуана весом более 87 килограммов. Один из убийц, как сообщила утром прокуратура, заключён под стражу на один месяц 23 суток.

«С учетом позиции прокуратуры судом второму фигуранту уголовного дела об убийстве тигра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 23 суток», — говорится в сообщении.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

