В Приморье арестовали второго убийцу амурского тигра

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что части принадлежат молодой особи, которая, предварительно, была убита в августе-сентябре. В среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержаны подозреваемые в убийстве хищника, у которых была обнаружена марихуана весом более 87 килограммов. Один из убийц, как сообщила утром прокуратура, заключён под стражу на один месяц 23 суток.