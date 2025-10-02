В четырех районах Ростовской области уничтожили вражеские беспилотники

В Ростовской области отражена атака беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
В ночь с 1 на 2 октября силы ПВО отразили воздушную атаку врага. Были уничтожены и перехвачены вражеские БПЛА в четырех районах Ростовской области: Шолоховском, Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском.
— Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал, — говорится в сообщении.
Накануне жители региона получили сообщения от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.
— Объявлена беспилотная опасность по территории всей Ростовской области. Рекомендовано проследовать в подвальное помещение или помещение без окон, — оповещения с таким текстом поступили на мобильные жителей сегодня ночью.
