В МИД отреагировали на возможность использования активов РФ против ее воли: «Будет зеркальный ответ»

МИД РФ предупредил, что любые действия с замороженными российскими активами без согласия Москвы — это грубейшее нарушение права, которое будет встречено таким же ответом. Об этом представитель министерства заявил в беседе с «Известиями».
«К какой бы конкретно опции ни склонился Брюссель, манипуляции с замороженными суверенными активами без согласия России станут грубейшим нарушением не только международного, но и контрактного права», — отреагировали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что инициаторы и все причастные к экспроприационным действиям не избегут ответственности за свои действия.
На днях министры финансов G7 обсудили несколько способов финансирования Украины, в числе которых — привлечение замороженных активов РФ.
При этом накануне издание Politico сообщало, что Евросоюз планирует использовать российские активы для увеличения продаж своего же оружия.