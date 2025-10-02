Синоптики предсказали резкое похолодание в Приморье и новый тайфун

«Погодные условия в районе западной части Тихого океана вновь способствуют формированию мощного циклона. Уже 21-й тайфун за сезон может достичь статуса полноценного шторма и получить имя», — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.
По прогнозам, траектория его движения приведет его к уже пострадавшим от непогоды регионам — острову Хайнань и северу Вьетнама.
Температурный фон на территории Приморского края в ближайшие дни заметно снизится. Если в субботу, 4 октября, во Владивостоке ожидается до 22 градусов тепла, то уже в начале следующей недели столбики термометров опустятся до 14−16 градусов, а к ее концу — до 10−12 градусов. Кубай посоветовал жителям заранее подготовить теплую одежду и быть внимательными к своему здоровью.
