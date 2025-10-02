Ричмонд
Синоптики предсказали резкое похолодание в Приморье и новый тайфун

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, ФедералПресс. Синоптики зафиксировали образование новой тропической депрессии в районе Филиппин, которая, как ожидается, усилится до тайфуна и направится к берегам Хайнаня и северного Вьетнама. Тем временем в Приморье готовятся к заметному похолоданию уже на следующей неделе.

Источник: Reuters

«Погодные условия в районе западной части Тихого океана вновь способствуют формированию мощного циклона. Уже 21-й тайфун за сезон может достичь статуса полноценного шторма и получить имя», — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

По прогнозам, траектория его движения приведет его к уже пострадавшим от непогоды регионам — острову Хайнань и северу Вьетнама.

Температурный фон на территории Приморского края в ближайшие дни заметно снизится. Если в субботу, 4 октября, во Владивостоке ожидается до 22 градусов тепла, то уже в начале следующей недели столбики термометров опустятся до 14−16 градусов, а к ее концу — до 10−12 градусов. Кубай посоветовал жителям заранее подготовить теплую одежду и быть внимательными к своему здоровью.

Напомним, ранее синоптики рассказали, чего ждать от первых выходных октября.

