Синоптики предсказали резкое похолодание в Приморье и новый тайфун

Температурный фон на территории Приморского края в ближайшие дни заметно снизится. Если в субботу, 4 октября, во Владивостоке ожидается до 22 градусов тепла, то уже в начале следующей недели столбики термометров опустятся до 14−16 градусов, а к ее концу — до 10−12 градусов. Кубай посоветовал жителям заранее подготовить теплую одежду и быть внимательными к своему здоровью.