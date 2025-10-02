Автоматически блокировать звонки из-за границы смогут хабаровчане

— Можно будет установить либо запрет на звонки и передачу СМС-сообщений из-за границы, либо обязать операторов их маркировать. Чтобы люди понимали, что им звонят с Украины, из Западной Европы, из Соединенных Штатов и вообще из любой страны. Неизвестный источник звонка насторожит их, что позволит лучше понять, как действовать дальше, — рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.