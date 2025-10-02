Ричмонд
Автоматически блокировать звонки из-за границы смогут хабаровчане

Готовится второй пакет мер для борьбы с киберпреступностью.

Источник: Marília Castelli

Россияне смогут автоматически блокировать звонки и сообщения, поступающие из-за границы, а операторов обяжут их маркировать. Правительство России готовит второй пакет мер по борьбе с киберпреступностью, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Всего предлагается закрепить на уровне законодательства более 20 изменений, которые помогут обезопаситься от интернет-мошенников вдобавок к уже принятым.

— Можно будет установить либо запрет на звонки и передачу СМС-сообщений из-за границы, либо обязать операторов их маркировать. Чтобы люди понимали, что им звонят с Украины, из Западной Европы, из Соединенных Штатов и вообще из любой страны. Неизвестный источник звонка насторожит их, что позволит лучше понять, как действовать дальше, — рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Еще одно предложение — введение внесудебной блокировки незаконных сайтов, которые создаются для кражи денег. Если такая мера появится, регулятор сможет моментально заблокировать сайт.

Напомним, владельцев сайтов и телеком-операторов в РФ обяжут сообщать о мошенниках.