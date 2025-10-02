Ричмонд
Румынский президент Дан растерялся перед караулом и стал мемом

Пользователи Сети активно обсуждают видео, на котором румынский лидер Никушор Дан теряется перед караулом. Кадры события в среду, 1 октября, опубликовали в RT.

На официальной церемонии политик не понял, в какую именно сторону он должен идти. Из-за этого Дан начал топтаться на одном месте перед караулом.

Теперь в интернете президента сравнивают с экс-главой США Джо Байденом. Американцы часто подкалывали местного политика за то, что он запинается и оговаривается, уточнили в публикации.

По данным румынского телеканала Antena3, Дан просто «забыл о протоколе официальных мероприятий».

До этого президент США Дональд Трамп призвал к арестам в связи с инцидентом, произошедшим с эскалатором в штаб-квартире ООН — механизм неожиданно перестал работать, когда он и первая леди Мелания Трамп на него ступили.

21 сентября российский лидер Владимир Путин на учениях «Запад-2025» также рассказал, как на него чуть не упал мотоцикл. По словам главы государства, мотоцикл «козлом» полетел вверх, из-за чего перевернулся.

