Отстают на поколение: эксперты разоблачили слова Трампа о подлодках США

Военный эксперт Дандыкин отметил, что Трамп блефует, говоря о превосходстве американских подводных лодок над российскими.

Источник: Аргументы и факты

Заявления президента США Дональда Трампа о якобы превосходстве американских подводных лодок над российскими являются блефом, на самом деле — именно российские подлодки опережают американские.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru рассказал, чем подлодки РФ превосходят американские и что стоит за словами Трампа.

Отстают на поколение.

Во время выступления перед генералами Трамп заявил, что США обходят Россию и Китай по подлодкам на 25 лет. По его словам, РФ находится в этом списке на втором месте, а Китай — на третьем.

Американский президент добавил, что, несмотря на якобы отставание, Россия догоняет США и через пять лет страны будут наравне.

«Нужно понимать, что Трамп не только президент США, но и бизнесмен. Он — человек, который организовывал конкурсы красоты, например. Поэтому, говоря о превосходстве подлодок США, он блефует. Трамп и раньше чего только не говорил. Он рассказывал и о суперракетах США, и о золотом куполе. Но факт остается фактом: Россия опережает США», — подчеркнул эксперт.

Дандыкин напомнил, что у России есть подводные лодки проекта 955 «Борей» четвертого поколения. Атомные подлодки вооружены ракетами Р-30 «Булава».

В то же время у США есть подлодки «Огайо», но третьего поколения.

«К тому же, Соединенные Штаты только собираются головную лодку через несколько лет ввести в строй», — добавил эксперт.

Хвастовство Трампа.

Дандыкин обратил внимание на характерную манеру американского президента преувеличивать достижения США. Эксперт считает, что подобная риторика рассчитана в первую очередь на обывателей.

«Трамп много чего говорил насчет того, что они самые-самые. Но если у кого-то есть “самое-самое”, то он обычно молчит. Они считают, что все лучшее — американское. Самые большие машины — американские, самые вкусные бургеры — американские. То же касается и заявлений о подлодках», — отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что пока Трамп распыляется на подобные заявления и запугивания, тот, у кого действительно, есть мощное вооружение, не распространяется об этом публично, например, российский лидер Владимир Путин.

Обхитрил Европу, но с Россией — не вышло.

По оценке эксперта, реальное соотношение сил в подводном флоте выглядит иначе. Дандыкин подчеркивает, что именно Россия вырывается вперед по подводному вооружению.

«Трамп, очевидно, хвастается. Это говорит о том, что не все у них получается. Мы их подводные лодки видим в Тихом океане, они там как были, так и остаются. Наши за ними следят, они же пытаются следить за нами. Трамп хочет всех обхитрить, с Европой у него получилось, а с Россией, Китаем и Индией — нет», — добавил эксперт.

Ранее адмирал Владимир Комоедов отметил, что подлодки США, об отправке которых к побережью России сообщил Трамп, не могут близко подойти к границам РФ, если несут на себе ядерные ракеты.

Адмирал напомнил, что подлодки США без ядерных ракет давно несут службу у границ России, в том числе в Белом море и у берегов Камчатки.

