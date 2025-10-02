В Хабаровском крае протестируют приложение «Амина» для контроля за мигрантами

«Контроль над миграцией напрямую связан с государственной безопасностью. С 1 января 2025 года максимальный срок безвизового пребывания иностранцев в России ограничен 90 сутками в год суммарно, устранена возможность получения разрешения на временное проживание через фиктивный брак с гражданином РФ — теперь требуется минимум трехлетний официальный союз. Также кардинально меняется подход к трудовой миграции. Тем не менее работы предстоит еще немало, и, как показывают новости, инциденты с мигрантами в регионах случаются ежедневно», — заявил спикер Думы.