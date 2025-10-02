В Хабаровском крае протестируют приложение «Амина» для контроля за мигрантами

В Законодательной Думе Хабаровского края прошло совещание, посвященное улучшению миграционной политики, сообщает ИА AmurMedia.
За последние годы в России проделана значительная работа по оптимизации миграционных процедур: с 2024 года вступило в силу более 20 федеральных законов. Ситуация постепенно улучшается, но радикальных перемен пока не произошло, подчеркнул председатель краевого парламента Николай Шевцов.
«Контроль над миграцией напрямую связан с государственной безопасностью. С 1 января 2025 года максимальный срок безвизового пребывания иностранцев в России ограничен 90 сутками в год суммарно, устранена возможность получения разрешения на временное проживание через фиктивный брак с гражданином РФ — теперь требуется минимум трехлетний официальный союз. Также кардинально меняется подход к трудовой миграции. Тем не менее работы предстоит еще немало, и, как показывают новости, инциденты с мигрантами в регионах случаются ежедневно», — заявил спикер Думы.
Участники — депутаты, представители УМВД России по Хабаровскому краю, регионального правительства и мэрии Хабаровска — сосредоточились на проблемах нелегальной миграции, культурной интеграции приезжих и трудовой миграции.
По данным УМВД края, в регионе проживают около 35 тысяч мигрантов, из которых 29 тысяч — трудовые.
Год назад в парламенте уже обсуждали эту тему и выработали рекомендации, часть из которых выполнена. Однако, как отметил глава комитета Думы по госустройству и местному самоуправлению Александр Яц, остается нехватка мест для временного содержания иностранцев, подлежащих депортации.
«На данный момент в крае функционирует Центр на 52 места. Но нужен дополнительный Центр вместимостью 200 мест. Кроме того, федеральному бюджету приходится нести значительные расходы на процедуры выдворения», — сказал он.
Важный шаг — создание в Хабаровске по инициативе регионального правительства пилотного Центра социокультурной адаптации мигрантов на базе Краевого центра гражданских инициатив. Там проводятся бесплатные занятия по русскому языку и консультации по разным вопросам.
Министерство образования и науки края активно работает с детьми-инофонами. Замминистра Евгения Матаржук сообщила, что с этого года перед поступлением в школы все ребята обязаны проходить тестирование на знание русского языка. Не прошедшие его не смогут учиться. Ведомство предлагает организовать курсы для таких детей на базе Ассамблеи народов Хабаровского края. Кроме того, школьникам с трудностями в русском языке предоставляется индивидуальная помощь.
Парламентарии акцентировали внимание на необходимости обеспечения безопасности в регионе и предотвращении инцидентов с участием мигрантов. Одним из решений может стать пилотный проект с мобильным приложением «Амина» (6+) для иностранных граждан, запущенный в Московской области. Оно позволит полиции оперативно отслеживать местоположение трудовых мигрантов.
Обсудили и трудовую миграцию. Депутаты указали представителю комитета по труду и занятости на острый дефицит водителей общественного транспорта. Также предложили рассмотреть запрет на работу иностранцев в службах доставки.
Свои предложения по улучшению миграционной политики внес участник программы Хабаровского края по обучению участников и ветеранов СВО «Герои Востока» Семен Мустивый. В частности, он предложил сформировать в регионе отряд из ветеранов боевых действий для помощи в поддержании общественного порядка. Депутаты одобрили идею.
«Эта тема имеет стратегическое значение для России и Хабаровского края. Поэтому мы будем регулярно к ней возвращаться, обсуждать, вносить законодательные инициативы и следить за их эффективностью», — резюмировал председатель Думы.
По итогам совещания подготовлены рекомендации для органов власти регионального и федерального уровней. Вопрос останется под контролем депутатов Хабаровского края.