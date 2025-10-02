Сезон нарушений: Психолог объяснила, почему в октябре полиция чаще ловит пьяных водителей

Увеличение случаев задержания пьяных водителей в октябре связано с несколькими очевидными причинами. Как объяснила в беседе с Life.ru психолог Ирина Коржаева, после окончания летних отпусков и каникул многие не успевают полностью восстановить силы, при этом сохраняя отпускное настроение и привычку к ощущению безнаказанности, что приводит к поиску способов расслабления, включая вождение в состоянии опьянения.