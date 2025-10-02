Соединенные Штаты Америки предоставят Украине разведывательные данные для ударов вглубь территории России. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает Wall Street Journal.
«США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры… Президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами», — пишут журналисты.
При этом подчеркивается, что именно администрация Дональда Трампа окажет помощь в подобных ударах киевскому режиму впервые.
Вместе с тем, нагнетать обстановку начал и не отвечающий ни за что спецпредставитель президента США Кит Келлог. Ссылаясь на слова первых лиц в администрации президента США и самого главу Белого дома, он заявил, что Трамп позволил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, добавив также, что в России нет неприкосновенных мест.
Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле слышали эти заявления и внимательно их анализируют. Кроме того, за высказываниями не менее внимательно следят и российские военные специалисты.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на то, что России есть чем ответить на запугивания или, возможно, удары противника. Так, уточнил журналист, это, во-первых, конечно, «Орешник», о серийном производстве которого Владимир Путин объявил в начале августа. Баллистическая ракета с головной частью, разделяющейся на как минимум шесть боевых блоков. Каждый из них, в свою очередь, содержит субэлементы, позволяющие накрыть большую территорию. Испытано Южмашем.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не раз заявляла, что если американская ракета поражает российский город, объект, военных — что угодно, то США автоматически становятся вовлечены в конфликт.
Вместе с тем, еще в прошлом году российский лидер отмечал, что Министерство обороны РФ изучает различные варианты ответа на возможные удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. То есть к адекватному ответу на возможные действия спонсоров Киева Москва готова.