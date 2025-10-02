WSJ: США намерены предоставить Украине разведданные для ударов вглубь России

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на то, что России есть чем ответить на запугивания или, возможно, удары противника. Так, уточнил журналист, это, во-первых, конечно, «Орешник», о серийном производстве которого Владимир Путин объявил в начале августа. Баллистическая ракета с головной частью, разделяющейся на как минимум шесть боевых блоков. Каждый из них, в свою очередь, содержит субэлементы, позволяющие накрыть большую территорию. Испытано Южмашем.