Осадки ожидаются в четверг на большей части Казахстана

«На западе, северо-западе Казахстана отрог антициклона сохранит погоду без осадков. На остальной же территории РК атмосферные фронтальные разделы принесут осадки, на юге, востоке, юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман, на востоке — гололед. На севере, востоке Западно-Казахстанской, в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей и области Жетысу ожидаются заморозки −1−3, на западе, севере Кызылординской области на поверхности почвы ожидаются заморозки −2. На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской, на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 9−14, утро и днем порывы 15−20, временами 23 метров в секунду. Ночью +2+4, днем +6+8.
В Алматы переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду. Ночью +3+5, днем +10+12.
В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь. Ветер северный, северо-восточный 10−15 метров в секунду. Ночью +4+6, днем +18+20.
В Акмолинской ночью на западе, севере и востоке осадки, днем осадки. Ночью и утром на западе и севере туман. Ночью 0+5, днем +4+9.
В области Улытау без осадков. Ночью −1−6, днем +10+15.
В Карагандинской области ночью на севере и востоке небольшие осадки. Днем на севере и востоке дождь. Ночью 0+5, днем +6+11.
В Западно-Казахстанской области без осадков. ночью 0+5, днем +13+18.
В Атырауской области без осадков. Ночью +2+7, днем +16+21.
В Мангистауской области без осадков. Ночью +6+11, днем +15+20.
В Актюбинской области без осадков. Ночью 0+5, днем +12+17.
В Костанайской области ночью на севере и западе осадки. Днем насевере и востоке небольшой дождь. Ночью и утром на западе и юге туман. Ночью 0+5, днем +5+10.
В Северо-Казахстанской области ночью осадки, днем на юге и востоке осадки, на севере небольшой дождь. Ночью 0+5, днем +3+8.
В Павлодарской области ночью осадки, днем дождь. Ночью и утром на севере туман. Днем 0+5, днем +4+9.
В области Абай ночью на юге, востоке и центре осадки, днем на западе, севере и в центре осадки. Ночью и утром на юге, востоке и в центре туман и гололед. Ночью −1−6, днем +3+8.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге осадки, на востоке временами сильные осадки. Днем на севере и востоке осадки. Ночью −1−6, днем +3+8.
В Кызылординской области без осадков. ночью 0+5, днем +13+15.
В Туркестанской области ночью на юге дождь, в горных и предгорных районах осадки, временами сильные осадки и туман. Ночью +3+8, днем +15+20.
В Жамбылской области ночью на юге, в горных и предгорных районах осадки, временами сильные осадки, днем осадки. На юге, в горных и предгорных районах туман и гололед.
В Алматинской области ночью на юге, в горных и предгорных районах осадки, временами сильные осадки. Днем на юге дождь, в горных и предгорных районах осадки. На юге временами туман. Ночью +1+6, днем +9+14.
В области Жетысу ночью в горных и предгорных районах осадки и туман. Ночью 0+5, днем +9+14.
«В ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков на горных реках юго-востока и востока будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.