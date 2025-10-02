Осадки ожидаются в четверг на большей части Казахстана

«На западе, северо-западе Казахстана отрог антициклона сохранит погоду без осадков. На остальной же территории РК атмосферные фронтальные разделы принесут осадки, на юге, востоке, юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман, на востоке — гололед. На севере, востоке Западно-Казахстанской, в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей и области Жетысу ожидаются заморозки −1−3, на западе, севере Кызылординской области на поверхности почвы ожидаются заморозки −2. На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской, на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.