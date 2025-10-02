Эксперт Маслов: совместный научный институт с КНР продвинет исследования в ИИ

Эксперт отметил, что для сторон ключевым сейчас является взаимодействие между крупными научными школами. «Мы хорошо отработали вопросы обмена студентами, преподавателями, но именно совместные исследования — это очень большой [и] сложный проект. Важно то, что мы нашли модель, как можно работать, находясь в России и Китае, обмениваясь данными, — подчеркнул он. — И здесь очень важно, [что] когда мы вместе проводим исследования, мы учимся понимать друг друга с точки зрения подходов к науке».