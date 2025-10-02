ИКИ РАН: ученых интересует изучение полярных сияний с высокоширотной орбиты

Петрукович подчеркнул, что вопрос о наклонении орбиты РОС сейчас решает Роскосмос — на рассмотрении находятся как технические, так и организационные аспекты, так как разработка новой станции идет одновременно с продлением работы уже имеющейся МКС. «Мы получаем новую информацию, детализируем имеющуюся, и поэтому наши взгляды на что-то меняются, и это не должно пугать. Главное, чтобы это все привело к успеху», — подчеркнул директор ИКИ.