«Приятная аномалия»: сколько туристов ехали в Крым на автобусах

По словам Мартынова, в последнее время статистика свидетельствовала о том, что число людей, использующих автобусы, с каждым годом хотя бы немного, но уменьшается, однако 2025 год преподнес сюрпризы.
«Обычно многие приезжают на машинах, пользуются железнодорожным транспортом. Но в этом году произошла приятная аномалия. Произошел рост пассажиропотока на 3,7%», — сказал Мартынов.
При этом самый главный показатель роста — число пассажиров, использовавших автобусы на межрегиональных маршрутах, и он в этом году составил почти 15%, добавил руководитель транспортного предприятия.
«Рост на 14.9%, и как раз это коррелируется с объемами, которые называет Министерство курортов о количестве приезжих, увеличении турпотока. И если в 2024 году мы перевезли 244 тысячи пассажиров по междугородним направлениям, то в 2025 уже их было 280 тысяч», — уточнил Мартынов.
Что касается внутренних направлений, то и здесь, по его словам, цифры говорят о том, что «сезон был достаточно успешен».
«Если в июне мы перевезли 680 тысяч пассажиров, то в июле 748 и в августе 801 тысячу. Это говорит о том, что действительно нагрузка на наших перевозчиков и на нашу инфраструктуру была колоссальная, но все справились», — заключил он.
