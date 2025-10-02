Лоза: пожелавшей вернуться в РФ Лазаревой нужно покаяться перед россиянами

Телеведущая Татьяна Лазарева*, заявившая о своем желании вернуться обратно в России, должна покаяться перед россиянами и доказать свою искренность, сказал aif.ru композитор и музыкант Юрий Лоза.
«Просто вернуться и продолжить жить, как ничего не бывало, не получится. Лазаревой*, безусловно, нужно будет публично покаяться», — отметил Лоза.
Покаяние, добавил музыкант, должно быть подкреплено конкретными действиями.
«Лазаревой* нужно будет провести масштабную важную акцию, сделать что-то большое, чтобы ее простили. Например, поездками в зону СВО», — сказал Лоза.
На вопрос издания, смогут ли россияне простить телеведущую, композитор ответил словами из Евангелия.
«Если вы откроете Евангелие, то там написано, что когда Петр спросил Иисуса, должен ли он прощать брату своему, согрешающему против него, до семи, Иисус что ответил? До седмижды семидесяти раз прощать, если человек искренне покаялся», — подытожил Лоза.
Ранее Лоза допустил, что Лазарева* хочет вернуться в РФ от безденежья.
Лазарева* вместе с семьей уехала из России в феврале 2022 года после начала СВО на Украине. Она неоднократно критиковала власти РФ за проведение спецоперации. Известно, что телеведущая проживает в Испании.
* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.