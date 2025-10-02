Россияне составили портрет идеального учителя

По мнению россиян учителя отличает терпеливость и доброта.
Идеальный учитель, по мнению россиян, — это терпеливый и добрый профессионал, глубоко знающий свой предмет. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.
«В топ-3 качеств идеального педагога, по мнению россиян, должны входить профессионализм, терпение и доброта», — приводит результаты исследования РИА Новости. Отмечается, что по 13% опрошенных считают, что учителя должны любить детей и обладать стрессоустойчивостью.
Опрос также выявил, что еще 12% респондентов считают необходимым для учителя любовь к своей профессии. При этом мужчины чаще отмечают важность профессионализма педагога, а женщины — внимание к детям, тактичность, честность и справедливость. Различия проявились и в оценке престижа профессии: 35% россиян считают работу учителя престижной в современном мире.
В России ежегодно 5 октября отмечается День учителя, а в 2024—2025 учебном году в школах работали более 1,1 млн педагогов. Для повышения престижа профессии и поддержки учителей государство предусматривает различные льготы и выплаты, а также обсуждаются новые меры — например, ежегодная выплата ко Дню учителя и ужесточение ответственности за оскорбление педагогов.