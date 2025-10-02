В Омске начался сезон ловли налимов

Сообщение вызвало значительный интерес у омичей. Однако, нашлись скептики, усомнившиеся в правдивости приведенного веса. Тогда автор поста опубликовал в комментариях еще одну фотографию рыбы с ребенком, сообщив что рост девочки 110 сантиметров. На фотографии видно, что рыба действительно велика, и, скорее всего, соответствует названному рыбаком весу.