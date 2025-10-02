В Омске начался сезон ловли налимов

О первых успехах в ловле сугубо осенней рыбы рассказали омичи в телеграм-канале «Рыбалка в Омске». Одному из омских рыбаков сразу достался зачетный трофей.
«Иртыш. В 16 часов. Вес 1,9 килограмм. Дистанция 20 метров. На пучок червей», — по-военному лаконично доложил о своем рыбацком счастье омский рыбак, приложив фотографию лежащей на песке рыбы.
Сообщение вызвало значительный интерес у омичей. Однако, нашлись скептики, усомнившиеся в правдивости приведенного веса. Тогда автор поста опубликовал в комментариях еще одну фотографию рыбы с ребенком, сообщив что рост девочки 110 сантиметров. На фотографии видно, что рыба действительно велика, и, скорее всего, соответствует названному рыбаком весу.
Отметим, что налим является исключительно осенне-зимней добычей. В летнее время он практические перестает питаться и впадает в состояние спячки. Кстати, нерест этого иртышского хищника происходит в декабре-январе.