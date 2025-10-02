Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телеведущий Максим Галкин* может «лишиться» своего имени

В Роспатент поступило заявление, в рамках которого прекращается охрана товарного знака «Максим Галкин»*. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в RT.

В Роспатент поступило заявление, в рамках которого прекращается охрана товарного знака «Максим Галкин»*. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в RT.

Изначально товарный знак регистрировался на индивидуальное предпринимательство, однако на данный момент владелец ликвидировал фирму. Если следствие встанет на сторону заявителя, то придется уйти к третьему лицу.

— Это означает, что после аннулирования защиты Галкин лишится исключительных прав на собственное имя, — добавили в сообщении.

Основная причина прекращения правовой охраны — ликвидация индивидуального предпринимательства, на которое был зарегистрирован знак.

Галкин впервые создал ИП еще несколько лет назад. Однако в 2023 году телеведущий закрыл его по собственному желанию, уточнили в материале.

При этом певица Алла Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России и может получать доход за их использование. Их всех треков певица написала текст к 40 из них, а также выступила в качестве композитора на 146 песнях.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.