В Омской области насчитали 59 вымерших населённых пунктов

По данным Омскстата, на 1 января 2025 года население Омской области составляло 1 805 806 человек. Из них 1 336 612 (74,02%) проживали в городах, а 469 194 (25,98%) — в сельской местности. За последние десять лет, с 2016 по 2025 год, численность сельских жителей уменьшилась на почти 70 тысяч человек.