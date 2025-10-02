Ричмонд
В Омской области насчитали 59 вымерших населённых пунктов

Исследование провели аналитиики Омскстата.

Источник: Om1 Омск

По данным Омскстата, на 1 января 2025 года население Омской области составляло 1 805 806 человек. Из них 1 336 612 (74,02%) проживали в городах, а 469 194 (25,98%) — в сельской местности. За последние десять лет, с 2016 по 2025 год, численность сельских жителей уменьшилась на почти 70 тысяч человек.

Распределение населения по районам области также неравномерно. Омский район с населением 100 526 человек является самым густонаселённым, в то время как Большеуковский район насчитывает лишь 5 700 человек.

Кроме того, в Омской области существует 59 населённых пунктов, которые можно считать «вымершими», сообщает «Город55». Они расположены в 24 районах, и большинство таких населённых пунктов находятся в северных районах области: в Усть-Ишимском (восемь), Знаменском (семь) и Тарском (семь) районах.