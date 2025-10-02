ГП добилась изъятия активов KDV Group: владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» признали экстремистским объединением

Представитель KDV Group заявила, что компания системно развивала российскую экономику, интенсивно инвестируя в строительство и модернизацию, что создавало рабочие места и увеличивало налоговые поступления. В свою очередь, представители Генпрокуратуры заявили, что холдинг стал инструментом личного обогащения владельцев и нанесения стратегического ущерба России, а его прибыль формировала казну для финансирования Украины и недружественных государств.