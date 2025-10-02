ГП добилась изъятия активов KDV Group: владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» признали экстремистским объединением

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал бизнесмена Дениса Штенгелова и его отца Николая экстремистским объединением. Суд постановил обратить в доход государства акции холдинга KDV Group, которыми владели Денис Штенгелов, его отец и гражданская жена Мария Каржилова.
Ответчиками по делу выступили трое вышеперечисленных лиц и головное предприятие холдинга АО «Кондитерус Ком». Холдингу принадлежат известные бренды, такие как «Кириешки», «Яшкино», Calve и «Бабкины семечки».
Генпрокуратура указала, что Денис Штенгелов является гражданином Австралии, а его отец — гражданином Украины. По данным ведомства, бизнесмены, получая доход в России, вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей. Эти средства, как утверждается, направлялись на поддержку экономик США и Австралии, которые поставляют оружие Украине, чем наносят ущерб России.
Согласно иску, Николай Штенгелов с 2014 года оказывал финансовую помощь Украине и создал военизированное подразделение, позже вошедшее в состав организаций «Азов»*, «Айдар»* и «Днепр-1»*. Его сына Дениса обвинили в снабжении украинских вооруженных формирований продовольствием и другими товарами. Основной доход семьи, по оценке Генпрокуратуры, поступал от KDV Group, активы которой оценены в 497 миллиардов рублей.
На судебном заседании 1 октября представители ответчиков заявили ходатайства и возражения. Адвокат Каржиловой настаивал на ее исключении из числа ответчиков, ссылаясь на отсутствие официального брака с Штенгеловым. Однако представитель Генпрокуратуры указал на их фактические брачные отношения и наличие общих детей, и суд оставил Каржилову в качестве ответчика.
Представитель KDV Group заявила, что компания системно развивала российскую экономику, интенсивно инвестируя в строительство и модернизацию, что создавало рабочие места и увеличивало налоговые поступления. В свою очередь, представители Генпрокуратуры заявили, что холдинг стал инструментом личного обогащения владельцев и нанесения стратегического ущерба России, а его прибыль формировала казну для финансирования Украины и недружественных государств.
Ранее сообщалось, что имущество Штенгеловых на 500 млрд рублей было арестовано в качестве обеспечительной меры. Под арест попали акции «Кондитерус ком» и других 57 компаний группы KDV.
* — Запрещенная в России террористическая организация.