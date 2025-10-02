Рютте повысил голос на премьера Эстонии в споре о реакции на полет МиГ-31

Инцидент произошел на прошлой неделе после того, как Эстония задействовала 4-ю статью устава НАТО, предусматривающую консультации в случае угрозы безопасности одного из членов альянса. По словам источников, Рютте заявил, что чрезмерное использование этой статьи может подорвать ее значимость.
Отмечается, что во время обсуждения глава НАТО даже повысил голос, подчеркнув необходимость осторожного подхода при подаче подобных сигналов тревоги.
Ранее Рютте заявил, что Североатлантический альянс не усмотрел «непосредственной угрозы» от российских истребителей МиГ-31, якобы вторгшихся в воздушное пространство Эстонии.
Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.Читать дальше