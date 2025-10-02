В Самаре собираются пустить скоростные автобусы и трамваи

В частности, авторы стратегии предложили флагманский проект «Скоростной общественный транспорт». Реализовать его планируется в 2032—2036 годах за счет внедрения скоростного трамвая и других высокоскоростных транспортных решений, включая модернизацию существующей трамвайной сети, развитие выделенных автобусных полос и интеграцию с другими видами городских и пригородных перевозок.
В стратегии обозначены ключевые мероприятия проекта:
- создание сети выделенных полос для скоростного транспорта;
- выделение приоритетных маршрутов для скоростных автобусов с автоматизированным управлением движением;
- внедрение скоростного трамвая;
- развитие легкого метро на базе существующих железнодорожных путей;
- организация скоростного железнодорожного сообщения между городами Чапаевск, Новокуйбышевск, Самара, Тольятти, Кинель и аэропортом Курумоч;
- создание системы шаттлов, курсирующих «от реки до реки» и по основным магистралям с пересадочными пунктами на пересекающихся маршрутах;
- автоматизация управления светофорами с приоритетом для скоростного общественного транспорта.
За счет реализации проекта ожидается:
- снижение времени в пути на основных маршрутах общественного транспорта;
- увеличение пассажиров общественного транспорта;
- рост пассажиропотока скоростного трамвая;
- уменьшение пробок в центральных районах города;
- снижение выбросов углекислого газа;
- улучшение качества среды для жизни.
Свои замечания и пожелания по проекту стратегии жители Самары смогут высказать в срок до 16 октября. Посмотрите инструкцию, где это можно сделать.