В Самаре собираются пустить скоростные автобусы и трамваи

В частности, авторы стратегии предложили флагманский проект «Скоростной общественный транспорт». Реализовать его планируется в 2032—2036 годах за счет внедрения скоростного трамвая и других высокоскоростных транспортных решений, включая модернизацию существующей трамвайной сети, развитие выделенных автобусных полос и интеграцию с другими видами городских и пригородных перевозок.