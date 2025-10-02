Ричмонд
В Самаре собираются пустить скоростные автобусы и трамваи

В четверг, 2 октября, в Самаре стартовали общественные обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. В числе прочего в документе прописаны мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Источник: volga.news

В частности, авторы стратегии предложили флагманский проект «Скоростной общественный транспорт». Реализовать его планируется в 2032—2036 годах за счет внедрения скоростного трамвая и других высокоскоростных транспортных решений, включая модернизацию существующей трамвайной сети, развитие выделенных автобусных полос и интеграцию с другими видами городских и пригородных перевозок.

В стратегии обозначены ключевые мероприятия проекта:

  • создание сети выделенных полос для скоростного транспорта;
  • выделение приоритетных маршрутов для скоростных автобусов с автоматизированным управлением движением;
  • внедрение скоростного трамвая;
  • развитие легкого метро на базе существующих железнодорожных путей;
  • организация скоростного железнодорожного сообщения между городами Чапаевск, Новокуйбышевск, Самара, Тольятти, Кинель и аэропортом Курумоч;
  • создание системы шаттлов, курсирующих «от реки до реки» и по основным магистралям с пересадочными пунктами на пересекающихся маршрутах;
  • автоматизация управления светофорами с приоритетом для скоростного общественного транспорта.

За счет реализации проекта ожидается:

  • снижение времени в пути на основных маршрутах общественного транспорта;
  • увеличение пассажиров общественного транспорта;
  • рост пассажиропотока скоростного трамвая;
  • уменьшение пробок в центральных районах города;
  • снижение выбросов углекислого газа;
  • улучшение качества среды для жизни.

Свои замечания и пожелания по проекту стратегии жители Самары смогут высказать в срок до 16 октября. Посмотрите инструкцию, где это можно сделать.