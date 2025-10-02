Ричмонд
Зима ударит морозами: Синоптики предупредили россиян о надвигающихся холодах

Зима в России в этом году обещает быть суровой. Как сообщили в Гидрометцентре, средние температуры декабря, января и февраля на большей части страны окажутся ниже прошлогодних.

«Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году. На большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», — говорится в прогнозе.

Ниже, чем в ноябре 2024 года, температура ожидается на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, а также в северных и центральных районах Сибири. При этом в марте на большей части страны температура будет выше нормы, сообщает ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании до уровня середины октября. Дневные температуры в столице опустятся до 9−11 градусов, а ночью — до минус четырёх. Синоптик посоветовал выбирать тёплую одежду и учитывать заморозки при планировании поездок.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

