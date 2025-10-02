Ричмонд
Гусев: в двух районах Воронежской области уничтожены более десяти БПЛА

Глава Воронежской области уточнил, что в регионе продолжает действовать режим опасности БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в двух районах Воронежской области более десяти украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО в двух районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своём Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, ранения людей и разрушений на земле удалось избежать. Гусев отметил, что в Борисоглебске, Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах отменена непосредственная угроза атаки дронов.

При этом режим опасности БПЛА в области продолжает действовать.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 1 октября силы ПВО уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотников. В Белгородской и Ростовской областях было нейтрализовано восемь БПЛА, в Саратовской — три, в Воронежской — один.

