Уфимцев предупредили о массовых проверках на дорогах

В эти минуты автоинспекторы работают на улицах Заки Валиди и Свободы.

Источник: ГАИ Уфы

Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения, пояснил в своих соцсетях главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

— Инспекторский состав полка ДПС госавтоинспекции УМВД России по Уфе ориентирован на пресечение нарушений, связанных с управлением транспортом водителями, не имеющими водительского удостоверения, а также ранее лишённых права управления. Особое внимание уделено нетрезвому вождению. Без внимания не остаются и правила перевозок детей, — говорится в сообщении.