Уфимцев предупредили о массовых проверках на дорогах

— Инспекторский состав полка ДПС госавтоинспекции УМВД России по Уфе ориентирован на пресечение нарушений, связанных с управлением транспортом водителями, не имеющими водительского удостоверения, а также ранее лишённых права управления. Особое внимание уделено нетрезвому вождению. Без внимания не остаются и правила перевозок детей, — говорится в сообщении.