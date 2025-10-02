Ричмонд
Полный цикл квартетов Шостаковича впервые исполнят в Хабаровске

Концертный цикл продлится полтора года.

Источник: Хабаровская краевая филармония

Хабаровская краевая филармония запускает уникальный музыкальный цикл «Шостакович. Все квартеты», посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося русского композитора. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», впервые в истории города хабаровские любители классической музыки услышат все пятнадцать струнных квартетов Дмитрия Шостаковича в рамках одного концертного цикла продолжительностью полтора года.

Реализация проекта осуществляется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках программы «Музыкальное наследие Гнесинцев».

— Исполнение всех пятнадцати квартетов Шостаковича — это вызов для любого музыкального коллектива, и мы гордимся, что наши артисты готовы принять этот творческий вызов и донести до слушателей всю глубину и мощь квартетного наследия композитора, — комментирует генеральный директор филармонии Игорь Мосин.

Масштабный проект позволяет раскрыть глубокую связь камерного творчества композитора с эпохой. Пятнадцать квартетов становятся своеобразным отражением жизненного пути автора, представляя собой музыкальные полотна разных периодов его жизни. Каждое произведение открывает уникальную звуковую вселенную, позволяя зрителям проследить развитие музыкальной мысли мастера и ощутить силу эмоционального воздействия каждого сочинения.

В исполнении квартетов примут участие ведущие солисты Дальневосточного академического симфонического оркестра: скрипачи Ирина Русу и Анастасия Зайцева, альтистка Светлана Плакунова и виолончелистка Марина Арькова.

Цикл стартует двумя мероприятиями: первый концерт пройдет 11 октября в 17 часов, второй — 14 декабря также в 17 часов. Подробная программа всего цикла будет объявлена позже.

Хабаровская филармония приглашает ценителей классики и любителей музыки присоединиться к этому знаменательному культурному событию.