Полный цикл квартетов Шостаковича впервые исполнят в Хабаровске

— Исполнение всех пятнадцати квартетов Шостаковича — это вызов для любого музыкального коллектива, и мы гордимся, что наши артисты готовы принять этот творческий вызов и донести до слушателей всю глубину и мощь квартетного наследия композитора, — комментирует генеральный директор филармонии Игорь Мосин.