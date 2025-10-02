Ричмонд
Башкирия заняла 62 место в России по состоянию экологии

Башкирия заняла 62 место среди субъектов Российской Федерации по уровню экологического благополучия по версии исследовательского проекта «Если быть точным».

Аналитики оценивали экологическую обстановку по показателям загрязнения воздуха, состояния почвы, обеспеченности водой и накопленного вреда из-за размещения отходов. Данные получены от Росприроднадзора, Единой межведомственной информационно-статистической системы, Минприроды и Росгидромета. Всего в исследовании представлено 74 региона, 11 субъектов не попали в рейтинг из-за нехватки статистических данных.

По качеству воздуха Башкирия получила 3,5 балла из 10 возможных (чем выше балл, тем хуже результат). Авторы исследования считают, что в Башкирии по состоянию на 2023 год четыре города имели высокую степень загрязнения воздуха — это Уфа, Стерлитамак, Салават и Благовещенск.

Лучше показатели качества воды и почвы — 2 и 2,5 балла соответственно.

Наименее благоприятной экологическую обстановку исследователи считают в Бурятии, Иркутской области, а также в Ростовской, Челябинской и Самарской областях.