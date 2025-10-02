Башкирия заняла 62 место в России по состоянию экологии

По качеству воздуха Башкирия получила 3,5 балла из 10 возможных (чем выше балл, тем хуже результат). Авторы исследования считают, что в Башкирии по состоянию на 2023 год четыре города имели высокую степень загрязнения воздуха — это Уфа, Стерлитамак, Салават и Благовещенск.