Диетолог Поляков: тыквенные семечки обладают антипаразитарным эффектом

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал aif.ru самые полезные семечки.
«Если говорить про полезные семечки, я бы обратил внимание на льняные семена, семена чиа, а также тыквенные семечки», — отметил Поляков.
Он отметил, что тыквенные семечки, в сыром виде, обладают хорошим антипаразитарным эффектом, содержат много цинка, ряд других полезных питательных веществ.
«А, допустим, льняное семя, заваренное водой горячей, имеет обволакивающий эффект, улучшает пищеварение», — подытожил Поляков.
Ранее Поляков отметил, что наболее вредными можно считать семечки подсолнечника, особенно если их употреблять в большом количестве, еще и жареными. Диетолог также сказал, сколько семечек можно съедать за один прием без вреда для организма.