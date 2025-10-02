Ричмонд
Диетолог Поляков: тыквенные семечки обладают антипаразитарным эффектом

Диетолог Поляков рекомендовал употреблять льняные семена, семена чиа, а также тыквенные семечки.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал aif.ru самые полезные семечки.

«Если говорить про полезные семечки, я бы обратил внимание на льняные семена, семена чиа, а также тыквенные семечки», — отметил Поляков.

Он отметил, что тыквенные семечки, в сыром виде, обладают хорошим антипаразитарным эффектом, содержат много цинка, ряд других полезных питательных веществ.

«А, допустим, льняное семя, заваренное водой горячей, имеет обволакивающий эффект, улучшает пищеварение», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков отметил, что наболее вредными можно считать семечки подсолнечника, особенно если их употреблять в большом количестве, еще и жареными. Диетолог также сказал, сколько семечек можно съедать за один прием без вреда для организма.