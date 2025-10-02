Ричмонд
Полтора месяца поисков окончились трагедией: пропавшую 35-летнюю уфимку нашли мертвой

Пропавшую полтора месяца назад уфимку нашли мертвой.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры обнаружили мертвой пропавшую летом 35-летнюю уфимку. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

15 августа женщина ушла из дома, и ее местонахождение не было известно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропала женщина и что послужило причиной смерти — не уточняется.

