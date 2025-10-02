Аэропорты Астрахани и Волгограда открыли для самолётов

Пока небо было закрыто для полётов гражданских судов, на запасные аэродромы пришлось перенаправить два самолёта.
«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушли”: один самолет, выполнявший рейс в Астрахань; один самолет, выполнявший рейс в Волгоград», — уточняет в сообщении Росавиация.
Отметим, что воздушная гавань Астрахани оставалась закрытой в течение часа. А волгоградский аэропорт закрыли почти сразу после полуночи — там ограничения действовали около шести часов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.