В США предложили лишать гражданства за серьезное нарушение: вот что продвигает Такер Карлсон

Любой, кто служил в иностранной армии, в том числе, и украинской должен быть лишен гражданства США. Об этом в YouTube-канале заявил американский журналист Такер Карлсон.
Репортер считает, если кто-то сражается за другую страну, берет в руки оружие от имени другой страны, он не разделяет приоритеты США.
«Многие американцы воевали в Израиле, в Газе, многие американцы сражались на Украине и в других странах. В таком случае вы должны немедленно лишиться гражданства [США]», — уверен Карлсон.
По его словам, у каждой страны имеется свое видение мира, в основе которого лежат история, язык, масштаб страны и ее ресурсы.
«Все страны отличаются друг от друга, у каждой страны свои приоритеты», — заключил репортер.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий ограничения на получение гражданства этой страны по праву рождения.
После этого власти 18 американских штатов и округ Колумбия подали иск об обжаловании указа президента Дональда Трампа, ограничивающего предоставление гражданства США по праву рождения. В том числе и генпрокурор штата Нью-Джерси Мэттью Платкин.