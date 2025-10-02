В Ангарске лечат кота, который пострадал при хлопке газа в жилом доме в 12-м микрорайоне. Напомним, утром, 15 сентября 2025 года в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Из здания самостоятельно вышли 79 человек, среди них 12 детей. Три человека пострадали, один мужчина погиб. Все произошло из-за ненадлежащей эксплуатации газового оборудования.