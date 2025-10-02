В Ангарске лечат кота, который пострадал при хлопке газа в жилом доме в 12-м микрорайоне. Напомним, утром, 15 сентября 2025 года в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Из здания самостоятельно вышли 79 человек, среди них 12 детей. Три человека пострадали, один мужчина погиб. Все произошло из-за ненадлежащей эксплуатации газового оборудования.
Спасатели нашли питомца под завалами. Его волонтеры экстренно передали в ветеринарную клинику. Об этом КП-Иркутск рассказали в приюте «Бобик и Барбос».
— Кот остался без своего любящего хозяина, потому что он погиб при взрыве в своей квартире, — уточнили в пресс-службе приюта.
Домашнее животное выжило, но получило ожоги. Пушистого удалось спасти, несмотря на высокую температуру и раны. Для стабилизации состояния животного ветеринары применили целый комплекс процедур: раны обрабатывают три раза в сутки, делают кислородную поддержку в течение двух-трех часов ежедневно, а также проводят регулярное введение жидкостей и лекарств через капельницу.