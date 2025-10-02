Суд назначил экспертизы по искам участников группы «Руки Вверх!»

Представитель бывшего продюсера группы Андрея Маликова ранее сообщил в суде, что Маликов передал права на фонограммы «Джему» по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года. Суд год назад по ходатайству истцов истребовал оригиналы контрактов. Тогда же истцы заявили ходатайство о проведении экспертизы на предмет подлинности документов. Суд на заседаниях 30 сентября эти ходатайства удовлетворил.