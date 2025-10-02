Суд назначил экспертизы по искам участников группы «Руки Вверх!»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы в двух делах по искам Сергея Жукова и Алексея Потехина, вокалиста и музыканта группы «Руки Вверх!», с целью определить подлинность договоров, которыми ответчик ООО «Издательство “Джем” подтверждает свои права на фонограммы музыкального коллектива, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В этих исках Жуков и Потехин требуют признать их права на фонограммы 12 песен, вошедших в альбом 1998 года «Сделай погромче!» («Крошка моя», «Чужие губы» и другие) и на так называемые «минусовки» — фонограммы без записанного голоса — двадцати пяти музыкальных произведений 1998−1999 годов.
Представитель бывшего продюсера группы Андрея Маликова ранее сообщил в суде, что Маликов передал права на фонограммы «Джему» по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года. Суд год назад по ходатайству истцов истребовал оригиналы контрактов. Тогда же истцы заявили ходатайство о проведении экспертизы на предмет подлинности документов. Суд на заседаниях 30 сентября эти ходатайства удовлетворил.
В связи с назначением экспертиз суд приостановил рассмотрение обоих дел. Ранее по той же причине было приостановлено рассмотрение еще одного иска Жукова и Потехина к «Джему» — о признании за истцами исключительных прав на сами произведения.
Ранее Жуков оспаривал права на песни в Симоновском суде Москвы. Предметом спора были композиции «Ну, где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и другие хиты. Но тогда суд отклонил иск. По словам представителя Жукова, суд объяснил это пропуском срока исковой давности.