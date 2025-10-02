«Родители должны понести наказание»: Глава Дагестана резко отреагировал на драку подростков в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с призывом привлечь к ответственности родителей подростков, участвовавших в массовой драке в Махачкале. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
«Группа молодых людей толпой напала на своих сверстников. То, что случилось сегодня, должно стать важным уроком для всех! Родители, которые “вырастили” этих подростков, должны понести наказание», — подчеркнул Меликов.
При этом политик заявил, что вопросы вызывают и учебные заведения, в которых учились участники конфликта.
Меликов отметил, что в его школьные годы конфликты тоже случались, но никогда толпой не нападали на одного — такое поведение он назвал «подлым и гнусным». В связи с инцидентом он призвал больше внимания уделять воспитанию детей и формированию правильных ценностей.
«Дети должны понять, что жизнь далека от компьютерных игр, которые зачастую и порождают эту жестокость, и что за свои поступки придется отвечать. Мы будем следить за ситуацией, и каждый участник потасовки вынужден будет осознать неприемлемость своего поведения», — добавил глава региона.
Известно, что в Дагестане следователи начали проверку после массовой драки школьников у одного из образовательных учреждений в Махачкале. Как сообщает СКР по Дагестану, изначально информация о потасовке появилась в соцсетях.
Telegram-каналы опубликовали видео жестокого избиения троих подростков толпой из 20−30 человек. После того как кто-то (предположительно учительница или прохожая) пригрозил вызвать полицию, несколько участников драки убежали, но вскоре вернулись и продолжили избиение ногами. Двое пострадавших лежали без сознания, их били по щекам. Когда большинство осознало, что ситуация вышла из-под контроля, толпа быстро разошлась.
Напомним, в мае МВД объявило о задержании 67 человек, участвовавших в массовых конфликтах в Махачкале. Согласно информации, группы подростков начали собираться в различных районах города. Среди задержанных — 35 несовершеннолетних, в отношении их родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ, сообщили в МВД. Остальные участники инцидента привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.