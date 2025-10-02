Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 2 октября 2025: Сколько продлятся холода в Молдове — что говорят синоптики; если Украину не примут в ЕС, то это же ждет и Молдову; экономика Молдовы катится в&nb

Главные новости в Молдове на утро четверга, 2 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро четверга, 2 октября 2025:

1. Аномальная погода в начале октября: Сколько продлятся холода в Молдове — что говорят синоптики.

2. Теперь не только премьер Венгрии, но и президент Франции Макрон высказываются против членства Украины в ЕС: Если Молдова идет в связке с соседней страной, означает ли это, что не видать обещанного Санду вхождения в Евросоюз.

3. Жесткий приговор от правительства США: Экономика Молдовы при Санду катится в пропасть, а доверие инвесторов провалено.

4. Как партии Санду в Бухаресте ставят задачи: Отказ Молдовы от Приднестровья, стереть воспоминания о дешевом газе из России и организовать унирю.

5. Дожди, мокрый снег, сильный ветер: Предупреждение для водителей Молдовы об опасности на дорогах Румынии и Болгарии.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Теперь не только премьер Венгрии, но и президент Франции Макрон высказываются против членства Украины в ЕС: Если Молдова идет в связке с соседней страной, означает ли это, что не видать обещанного Санду вхождения в Евросоюз.

Перспектив-то реальных, на самом-то деле, не было и раньше, — высказал свою точку зрения по этому вопросу политолог Виктор Жосу (далее…).

Как партии Санду в Бухаресте ставят задачи: Отказ Молдовы от Приднестровья, стереть воспоминания о дешевом газе из России и организовать унирю.

Задача будущего правления, которое очевидно будет правлением PAS, будет состоять в том, чтобы еще сильнее отключиться от пространства Российской Федерации (далее…).

Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».

А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше