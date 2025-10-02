Главные новости в Молдове на утро четверга, 2 октября 2025:
1. Аномальная погода в начале октября: Сколько продлятся холода в Молдове — что говорят синоптики.
3. Жесткий приговор от правительства США: Экономика Молдовы при Санду катится в пропасть, а доверие инвесторов провалено.
4. Как партии Санду в Бухаресте ставят задачи: Отказ Молдовы от Приднестровья, стереть воспоминания о дешевом газе из России и организовать унирю.
5. Дожди, мокрый снег, сильный ветер: Предупреждение для водителей Молдовы об опасности на дорогах Румынии и Болгарии.
