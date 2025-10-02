Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с цифровыми двойниками умерших: чем может навредить нейробот

Нейробот, обученный на данных реального человека, может пройти биометрическую верификацию в некоторых системах. Он способен подтвердить голосом согласие на получение микрозайма или даже подписать электронный документ. Специалисты подчеркивают, что кибератаки с использованием дипфейк-видео становятся массовым явлением, и в России уже фиксируют случаи такого мошенничества.