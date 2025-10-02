Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с цифровыми двойниками умерших: чем может навредить нейробот

Мошенники начали использовать нейросети для создания цифровых копий умерших людей. Изначально такая технология разрабатывалась для терапевтических целей, чтобы помочь людям справиться с тяжелой утратой. Однако теперь эти механизмы привлекли внимание злоумышленников, передает ТАСС.
В Центре цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что преступники применяют данную технологию для воздействия на людей, переживающих утрату. Цифровые симуляторы могут использоваться для скрытой рекламы или манипуляций. Боты, выдающие себя за умершего родственника, способны убеждать людей в необходимости финансовой помощи или рекомендовать покупку определенных товаров.
Нейробот, обученный на данных реального человека, может пройти биометрическую верификацию в некоторых системах. Он способен подтвердить голосом согласие на получение микрозайма или даже подписать электронный документ. Специалисты подчеркивают, что кибератаки с использованием дипфейк-видео становятся массовым явлением, и в России уже фиксируют случаи такого мошенничества.
Аккаунты умерших людей могут стать инструментом для фишинговой рассылки, поскольку сообщения от профиля с историей переписок не вызывают подозрений. Кроме того, создание ботнетов из цифровых копий позволяет злоумышленникам проводить масштабные DDoS-атаки или массово распространять нежелательный контент.
