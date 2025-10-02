Ричмонд
Учителям в Свердловской области предоставят бесплатную защиту от травли

В Свердловской области создали комиссию по защите учителей от оскорблений и угроз.

Источник: Комсомольская правда

Уральские педагоги теперь смогут получить юридическую помощь в случаях травли и оскорблений. Для этого в Свердловской области начала работу специальная комиссия по защите чести и достоинства учителей. Об этом сообщили в телепрограмме на ОТВ.

Новая структура будет предоставлять обратившимся педагогам услуги адвокатов. Помощь положена в ситуациях, когда учитель сталкивается с прямыми оскорблениями, угрозами или публичными сомнениями в его профессионализме. Для начала разбирательства будет достаточно личного заявления педагога, уточняет ИА «Уральский меридиан».

— Такая мера необходима, потому что зарплата учителя часто не позволяет ему нанять хорошего адвоката для грамотной защиты своих прав, — пояснила Светлана Тренихина в эфире программы.

Защищать школьных работников приходится не только от учеников, но и от родителей, и даже от посторонних людей. Чиновница привела пример, когда конфликт учителю устроил человек, делавший ремонт в здании школы.