Учителям в Свердловской области предоставят бесплатную защиту от травли

Уральские педагоги теперь смогут получить юридическую помощь в случаях травли и оскорблений. Для этого в Свердловской области начала работу специальная комиссия по защите чести и достоинства учителей. Об этом сообщили в телепрограмме на ОТВ.
Новая структура будет предоставлять обратившимся педагогам услуги адвокатов. Помощь положена в ситуациях, когда учитель сталкивается с прямыми оскорблениями, угрозами или публичными сомнениями в его профессионализме. Для начала разбирательства будет достаточно личного заявления педагога, уточняет ИА «Уральский меридиан».
— Такая мера необходима, потому что зарплата учителя часто не позволяет ему нанять хорошего адвоката для грамотной защиты своих прав, — пояснила Светлана Тренихина в эфире программы.
Защищать школьных работников приходится не только от учеников, но и от родителей, и даже от посторонних людей. Чиновница привела пример, когда конфликт учителю устроил человек, делавший ремонт в здании школы.