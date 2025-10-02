Ричмонд
Ни слежки, ни экспертиз: Силовики США предупредили о серьезной угрозе для страны из-за шатдауна

CNN: ФБР предупредило об угрозе нацбезопасности из-за шатдауна.

Источник: Комсомольская правда

По причине шатдауна в США появилась серьезная угроза для национальной безопасности страны. Работа ФБР может быть подорвана. Об этом со ссылкой на внутреннее письмо Бюро сообщает телеканал CNN.

В этих условиях, отмечается в документе ФБР не сможет полноценно выполнять свои обязанности, хотя страна сталкивается с целым спектром угроз: от терроризма до до преступлений против детей и кибератак.

Ведь шатдаун станет причиной сокращения оперативных ресурсов, что затруднит и проведение экспертиз, и слежку, и оперативных расследований.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства ослабляет позиции США на мировой арене и угрожает безопасности Штатов.

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз спрогнозировал, что шатдаун, то есть частичная приостановка работы правительства США, может длиться неделями. И виноваты в этом представители Демократической партии США.

