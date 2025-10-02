Как жителям Татарстана увеличить размер пенсии

Официальное трудоустройство.
Страховая пенсия формируется из двух частей: фиксированной выплаты и страховой. На 2025 год фиксированная часть установлена на уровне 8907,7 рубля. Размер второй составляющей рассчитывается индивидуально: учитываются общий стаж, заработок до 2002 года, а также сумма взносов, перечисленных работодателями после этой даты.
Для получения права на страховую пенсию жителю Татарстана необходимо накопить не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Баллы начисляются за каждый год официальной работы или иной деятельности. Чем выше «белая» зарплата, тем больше ИПК удастся заработать. Следует помнить, что баллы учитываются только с дохода, с которого уплачиваются взносы.
Покупка недостающих баллов.
Татарстанцы пенсионного возраста, не выполнившие условия для назначения страховой пенсии, могут докупить недостающие баллы и годы стажа. Другой вариант — продолжить трудиться, нарабатывая необходимые показатели.
Есть и возможность дождаться назначения социальной пенсии. Но она назначается на пять лет позже и по размеру заметно уступает страховой.
Отсрочка выхода на пенсию.
Еще один способ повысить выплаты — отложить их оформление. За каждый год отсрочки применяется повышающий коэффициент, что увеличит размер пенсии. Например, если выйти на пенсию на десять лет позже положенного срока, фиксированная часть удваивается.
Перерасчет назначенной пенсии.
Если у пенсионера возникают сомнения в правильности начислений, он может проверить данные. Для этого нужно запросить справку о назначении пенсии, где указаны стаж, количество баллов и периоды уплаты взносов. Документ можно получить через портал Госуслуг, а также в офисах Соцфонда или в МФЦ.