Как жителям Татарстана увеличить размер пенсии

Для получения права на страховую пенсию жителю Татарстана необходимо накопить не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Баллы начисляются за каждый год официальной работы или иной деятельности. Чем выше «белая» зарплата, тем больше ИПК удастся заработать. Следует помнить, что баллы учитываются только с дохода, с которого уплачиваются взносы.