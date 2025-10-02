В Ростовской области из-за роста акцизов подорожает алкогольная продукция

С 1 января 2026 года в Ростовской области подорожают алкогольные напитки. Это следует из законопроекта о поправках в Налоговый кодекс, внесенного в Госудму.
В документе предусмотрена индексация ставок акцизов на 2026−2027 годы на уровень инфляции и выше на алкогольную и табачную продукцию. Постепенный перевод таких товаров в более высокую ценовую категорию проводится в интересах здоровья граждан.
Для алкогольной продукции с долей спирта до 18 процентов с 1 января акциз будет 165 рублей за литр, с 2027-го — 172, с 2028 года — 179. Для более «высокоградусных» напитков сбор составит в 2026 году — 824 рубля, в 2027-м — 857, в 2028-м — 891. Акциз для игристых вин и российского шампанского в последующие три года вырастет от 160 рублей до 173 рубля за литр.
Согласно документу, за счет повышения ставок акцизов на «вредные товары» в 2026 году планируется пополнить бюджет на 65,7 миллиарда рублей, в 2027-м — на 72,591 млрд, в 2028-м — на 75,389.
