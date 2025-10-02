В Ростовской области из-за роста акцизов подорожает алкогольная продукция

Для алкогольной продукции с долей спирта до 18 процентов с 1 января акциз будет 165 рублей за литр, с 2027-го — 172, с 2028 года — 179. Для более «высокоградусных» напитков сбор составит в 2026 году — 824 рубля, в 2027-м — 857, в 2028-м — 891. Акциз для игристых вин и российского шампанского в последующие три года вырастет от 160 рублей до 173 рубля за литр.