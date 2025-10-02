Зима в России преподнесет сюрприз: какие регионы ждет аномальный холод

В прогнозе уточняется, что средняя температура декабря практически на всей территории России будет ниже показателей декабря 2024 года. На большей части европейской территории страны, а также в центральных и южных районах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году.