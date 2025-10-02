Зима в России преподнесет сюрприз: какие регионы ждет аномальный холод

По информации Гидрометцентра России, наступающий зимний сезон на большей части территории страны ожидается значительно холоднее по сравнению с предыдущим периодом. Специалисты представили вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период с октября 2025 года по март 2026 года.
В прогнозе уточняется, что средняя температура декабря практически на всей территории России будет ниже показателей декабря 2024 года. На большей части европейской территории страны, а также в центральных и южных районах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году.
Средняя месячная температура ноября прогнозируется ниже прошлогодней на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. В феврале похолодание ожидается в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.
При этом в марте на большей части Российской Федерации среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы. Температурные показатели около средних многолетних значений предполагаются на юге европейской территории России, на юге Сибирского федерального округа, в Дальневосточном федеральном округе, за исключением западных районов Якутии.
Прежде глава Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что к концу сентября снег выпал уже на 30% территории России. Особенно удивительно, что непогода установилась в регионах Урала. Снег не растает в ближайшие дни. По словам научного руководителя, для некоторых регионов наличие снега в сентябре — нормальное явление. Однако для Урала такая погода — редкость.
Тем временем жители некоторых регионов России скоро столкнутся с заморозками. Похолодание ожидается на европейской территории страны. Температура воздуха опустится до минус 6 градусов. Заморозков стоит ждать жителям Татарстана, Поволжья, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей. В этих регионах температура опустится до минус 3−5 градусов.